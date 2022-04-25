Москва, 25 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В ходе основной сессии 22 апреля курс доллара снижался до 72,70 руб. Нацвалюта торговалась в плюсе по всему рынку на фоне заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Он заявил, что Германия не может себе позволить ввести эмбарго на поставки газа из России, чтобы избежать экономического кризиса.

По итогам дня российская валюта подешевела против доллара и британского фунта. Пара доллар/рубль повысилась на 0,89%, до 75,45 руб., фунт/рубль — на 2,04%, до 103,06 руб. К единой валюте рубль укрепился на 0,07%, до 80,15 руб.

Продажи американской валюты могли увеличиться из-за подготовки участников рынка к пику налогового периода, который приходится на 25 апреля. Экспортёры продавали валютную выручку для налоговых платежей.

На американской сессии рубль растерял всю прибыль против доллара и британского фунта.

Перед выходными давление на внутренний валютный рынок могло оказать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова что российско-украинские переговоры зашли в тупик.

Министр сообщил, что Москва не получила от Киева ответа на переданные несколько дней назад предложения по урегулированию ситуации на Украине.

Сегодня, 25 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent подешевела на 2,03%, до 103,97.

Нефтяные котировки падают на фоне опасений, что продолжительные блокировки COVID-19 в Шанхае и перспективы жестких ограничений в Пекине негативно скажутся на спросе.

У доллара сильная поддержка на уровне 72 руб. Есть мнение, что ЦБ не позволит рублю сильно укрепляться, поскольку нужно наполнять бюджет.

К тому же ожидается, что 29 апреля регулятор снизит ключевую ставку на 100-150 базисных пунктов.

В начале торгов курс доллара еще раз может вернуться к уровню 73,75 руб. и потом стоит ожидать восстановления до 80 руб.

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