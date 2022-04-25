Кабанский район, Бурятия, 25 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Правоохранители в Бурятии призвали водителей воздержаться от поездок из-за выпавшего снега. Снегом завалило Кабанский район, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

МВД Бурятии Снегопад в Кабанском районе Бурятии

Для обеспечения безопасности дорожного движения ограничено движение междугороднего транспорта, курсирующего в направлении Иркутска и Тункинского района. На посту в пригороде Улан-Удэ полицейские разворачивают автобусы обратно.

«Госавтоинспекция призывает водителей к соблюдению ПДД и внимательности за рулём транспортных средств», — призвали в ведомстве.