Луганск, , 08:08 — REGNUM Два населённых пункта Луганской Народной Республики попали под обстрел украинских войск за минувшие сутки. Об этом 25 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

В представительстве проинформировали, что со стороны вооруженных формирований Украины за сутки зафиксировано два обстрела: по городу Первомайск и населённому пункту Золотое-5. Противник применил артиллерийские орудия калибром 122 мм (десять снарядов) и миномёты калибра 120 мм (четыре мины).