Москва, , 08:07 — REGNUM Большинство населения мира проживает в странах, которые занимают нейтральную позицию по отношению к России и санкциям против Москвы. Об этом в статье для американского журнала Foreign Policy написал обозреватель Ховард Френч.

« После громких заявлений в Вашингтоне и европейских столицах о том, что мир объединился против… вторжения России в соседнюю страну, люди, которые сделали паузу, чтобы более внимательно оценить ситуацию, начали замечать, что на самом деле большая часть мира сидит в стороне », — пишет Френч.

Он добавил, что крупнейшие по численности страны мира, в том числе Индия и Китай, вероятно, увидели в этом конфликте отголоски соперничества Запада и Востока. Так, некогда имевший место труд миллионов людей сделал «Старый Свет» богатым, а колонии — прибыльными для Европы.