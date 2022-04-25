Москва, 25 апреля 2022, 08:07 — REGNUM Большинство населения мира проживает в странах, которые занимают нейтральную позицию по отношению к России и санкциям против Москвы. Об этом в статье для американского журнала Foreign Policy написал обозреватель Ховард Френч.
Он добавил, что крупнейшие по численности страны мира, в том числе Индия и Китай, вероятно, увидели в этом конфликте отголоски соперничества Запада и Востока. Так, некогда имевший место труд миллионов людей сделал «Старый Свет» богатым, а колонии — прибыльными для Европы.