Москва, , 08:05 — REGNUM В понедельник, 25 апреля, в столице России ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +16 … +18 °C. Об этом 25 апреля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Весна Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Также указывается, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление составит 743 мм рт. столба.

Кроме того, отмечается, что в ночь на 26 апреля также ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха +9 … +11 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области в понедельник, 25 апреля, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.