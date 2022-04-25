Нью-Дели, , 08:04 — REGNUM Трое боевиков экстремистской организации «Лашкар-э-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены на союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом передал телеканал NDTV.

Кашмир (сс) _paVan_

Они были убиты индийской военизированной полицией в бою, который произошел в районе Паху округа Пулвама. Журналисты отмечают, что это уже четвертое столкновение сотрудников правоохранительных органов с экстремистами за последние дни.

Полиция проводит операцию по поиску других экстремистов в районе инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля Пакистан привел свою армию в состояние повышенной боевой готовности из-за военной операции Индии в Кашмире, которая началась после ликвидации боевика группировки «Джаиш-е-Мухаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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