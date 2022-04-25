Ульяновск, , 08:03 — REGNUM В Ульяновской области не изменилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 24 апреля в регионе лабораторно подтверждено 63 случая заражения новой коронавирусной инфекцией – столько же, сколько было сутками ранее, 23 апреля.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 2 033 570 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 24 апреля проведено – 1659.

Напомним, что в регионе снижается количество тестирований на коронавирус – в частности, 20 апреля сделано 2875 исследований, 12 апреля проведено 2855 тестов, 13 апреля – 3189.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области выявлено 201 318 случаев заражения коронавирусом, вылечился 194 801 человек, умерли 4628 ковидных больных.