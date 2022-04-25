Уфа, 25 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Изменения в закон Башкирии о социальном обслуживании намерены внести в республике. Об этом 25 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Dszn.ru Соцработник и пенсионер

Сообщается, что в республике до конца 2024 года будут апробировать новый общефедеральный механизм организации соцобслуживания населения.

«Суть новшества заключается в том, что каждый человек, нуждающийся в социальных услугах, получит обеспеченный финансированием сертификат и сможет самостоятельно выбирать обслуживающую организацию. Предложенный законопроект направлен на создание необходимых правовых условий», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что эксперимент с социальными сертификатами проходит в рамках соглашения, которое было заключено между министерством финансов России и правительством Башкирии.

«Важное преимущество новой системы – развитие конкуренции. Если раньше профильное министерство выбирало для обслуживания конкретной территории одного исполнителя и заключало с ним договор на весь год, то теперь заниматься этой деятельностью смогут сразу несколько организаций», — пояснил Толкачев.

Все сведения будут собираться на специальном сайте. При этом получатель сертификата сам будет выбирать организацию, по желанию ее можно будет менять каждый месяц.

По мнению депутатов, конкуренция будет способствовать повышению качества услуг.

Отмечается, что в Башкирии на протяжении семи лет соцобслуживание граждан на дому ведется по договорам с негосударственными организациями.

По информации министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона, полная передача таких услуг негосударственному сектору позволила увеличить количество обслуживаемых граждан с 28 тысяч до 35 тысяч человек, при этом объем финансирования увеличился с 460 млн рублей до 670 млн рублей.

«Законопроект не потребует дополнительных расходов бюджета, так как не предполагает новых обязательств. Финансирование социального обслуживания будет осуществляться в рамках государственной программы «Социальная защита населения Республики Башкортостан», — сообщи спикер республиканского парламента.