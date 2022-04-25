Усть-Коксинский район, Алтай, 25 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 60 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии коронавирус победили 31 428 человек.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 092. За сутки выявлено шесть новых носителей в Усть-Коксинском, Кош-Агачском, Майминском, Чемальском и Шебалинском районах.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 655, в том числе 607 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 131, за весь период – 441 260», — добавили в оперштабе.