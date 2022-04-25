Санкт-Петербург, 25 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Петербурге в первый день последней апрельской недели будет облачная погода с осадками, температура воздуха опустится ниже климатической нормы.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодая пара под зонтом

Такую метеообстановку сформирует центральная часть циклонического вихря, сообщил 25 апреля ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

«Пройдут дожди, при этом приток солнечного тепла окажется ограничен и температурный фон ожидается ниже климатической нормы», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +7…+9 градусов, по Ленинградской области области +5…+10 градусов. Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 26 апреля, осадков станет меньше, а температура начнет расти.