Джакарта, , 08:01 — REGNUM Статус опасности вулкана Анак Кракатау в Индонезии повысили до уровня III после извержения, сообщает CNN Indonesia.

Анак Кракатау Lord Mountbatten

«Результаты мониторинга показывают все более значительное увеличение активности Анак Кракатау», — говорится в заявлении министерства энергетики.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 2000 метров. Извержение вулкана произошло вечером 24 апреля.

Общественность призвали не приближаться к вулкану в радиусе пяти километров.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия запретит экспорт пальмового масла с 28 апреля.

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