Донецк, , 07:59 — REGNUM Командир добровольческого батальона «Пятнашка» в Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба выразил мнение, что российская спецоперация «на считанные часы» опередила наступление украинских боевиков.

Военная Операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», — сказал он РИА Новости.

По его словам, из-за начала спецоперации украинским боевикам пришлось менять наступательные планы на оборонительные.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.