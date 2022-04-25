Донецк, 25 апреля 2022, 07:59 — REGNUM Командир добровольческого батальона «Пятнашка» в Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба выразил мнение, что российская спецоперация «на считанные часы» опередила наступление украинских боевиков.

Военная Операция
Военная Операция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считанные часы», — сказал он РИА Новости.

По его словам, из-за начала спецоперации украинским боевикам пришлось менять наступательные планы на оборонительные.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.