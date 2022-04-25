Донецк, 25 апреля 2022, 07:59 — REGNUM Командир добровольческого батальона «Пятнашка» в Донецкой Народной Республики Ахра Авидзба выразил мнение, что российская спецоперация «на считанные часы» опередила наступление украинских боевиков.
По его словам, из-за начала спецоперации украинским боевикам пришлось менять наступательные планы на оборонительные.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.