Донецк, 25 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Командир добровольческого батальона «Пятнашка» в Донецкой Народной Республике Ахра Авидзба выразил мнение, что российская спецоперация «на считаные часы» опередила наступление украинских боевиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«(Судя) по тому, что происходило, и по тому скоплению, которое есть, это даже не недели, это считаные часы», — сказал он РИА Новости.

По его словам, из-за начала спецоперации украинским боевикам пришлось менять наступательные планы на оборонительные.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.