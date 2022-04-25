Киев, 25 апреля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. В воскресенье, 24 апреля, государственный секретарь США Энтони Блинкен и американский министр обороны Ллойд Остин посетили Киев. Об этом 25 апреля сообщает агентство France-Presse со ссылкой на американских чиновников.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

Уточняется, что, по словам представителя американского Госдепа, Блинкен и Остин в ходе визита сообщили о постепенном возвращении на текущей неделе дипломатов США на Украину.

Помимо того, отмечается, что также госсекретарь США и глава Пентагона объявили о том, что Вашингтон выделяет киевскому режиму в качестве прямой и непрямой военной помощи $700 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сумма в размере $713 млн будет дополнительно выделена на военную помощь Украине и еще 15 странам.