Южноуральск, Челябинская область, 25 апреля, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Житель Южноуральска Челябинской области перевёл на неизвестный счет более 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Телефонный мошенник

Пострадавшим оказался гражданин 1986 года рождения, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что на его имя мошенники якобы пытаются оформить кредит. И для предотвращения этой операции будто бы надо оформить кредит и перечислить средства на иной банковский счёт. Схема обмана стара, но потерпевший поверил незнакомцу и последовал его инструкциям.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России и в частности Челябинской области часто становятся жертвами мошенников. Некоторые отдают неизвестным миллионы рублей, при этом деньги берут в кредит.