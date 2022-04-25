Владивосток, , 07:58 — REGNUM Над одним из кафе в международном аэропорту Владивостока 24 апреля обрушился потолок. Посетителей в момент обрушения не было.

Международный аэропорт Владивосток Vitaliy Ankov

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По информации региональных СМИ, ЧП не повлияло на работу аэропорта. При этом, на официальном сайте воздушной гавани ничего об инциденте не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Зея Амурской области стоит вода в коридорах и кабинетах детской поликлиники, которую торжественно открыли 31 марта после модернизации. Причиной затопления называется халатность персонала.