Бамако, , 07:52 — REGNUM Не менее шести военнослужащих погибли в результате атаки неизвестных лиц в центральной части Мали, 24 апреля сообщил генеральный штаб малийских вооруженных сил.

Солдаты в Африке Marines.mil

Они напали на армейский лагерь в городе Севаре (регион Мопти). Еще 15 военных получили ранения. Ответным огнем были уничтожены 11 боевиков. Кроме того, нападения были совершены на лагеря в городах Бафо и Нионо,

В первом случае пострадал один военнослужащий и был поврежден армейский вертолет. В Нионо были ранены четверо военных. Все атаки произошли в районах, в которых действуют радикальные террористические группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля малийская армия Мали (FAMA) наткнулась на массовое захоронение рядом с лагерем, который ранее занимали французские войска.

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