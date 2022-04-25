Новосибирск, , 07:50 — REGNUM В Новосибирской области примут дополнительные меры информационной безопасности при проведении итоговой аттестации и единого государственного экзамена. Соответствующее поручение губернатор Андрей Травников дал минцифры региона.

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«Украинские нацисты, загнанные в угол, при поддержке западных спецслужб будут кусаться, — сказал Травников. — Они уже пытались в самый тяжёлый период эпидподъема, зимой обрушить медицинскую информационную систему. Следует ожидать, что будет атака и на систему проведения государственной итоговой аттестации».

Глава региона отметил, что необходимо продумать запасные варианты.