Пермь, 25 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Пермском крае ожидается аномально теплая и дождливая неделя (25-29 апреля). В регионе пройдут грозы. Об этом сообщает научный проект «Метеоролог и Я».

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Синоптики прогнозируют, что воздух в конце апреля в регионе прогреется на 1-3°C больше нормы. В отдельных районах может быть избыток осадков.

Первая половина недели (25-27 апреля) будет дождливой и с грозами. В южной части края потеплеет до +20°C. В среду (20 апреля) ожидаются ливни и грозы, сопровождающиеся шквалами. К концу недели в Пермском крае похолодает. Ночью столбик термометра может опуститься до −7°C.