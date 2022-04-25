Иркутск, , 07:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 25 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8595 человек, причём пятеро из них погибли за последние сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 291 249 (+82 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Госпитализирован 431 (+6 за сутки).

В то же время выздоровели 285 825 пациентов (+37 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 670 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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