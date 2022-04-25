Пермь, , 07:46 — REGNUM Идет поиск субподрядчика, который установит в новом зоопарке Перми искусственные скалы. Заказчиком выступает компания «РЖДстрой». Об этом сообщают СМИ.

Московский зоопарк Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уже объявлен аукцион. Стартовая цена контракта составляет 191,5 млн рублей. Победителю конкурса предстоит установить искусственные скалы трех видов – из торкретбетона, скульптурные и подводные. Объекты появятся в тематических зонах «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Страна обезьян».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году. Реализация проекта сопровождается скандалами. По факту хищения денег возбуждено уголовное дело. Планировалось, что зоопарк откроется в 2018 году. Сейчас говорят о завершении строительства в 2023 году.

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