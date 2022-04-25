Пермь, 25 апреля, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Идет поиск субподрядчика, который установит в новом зоопарке Перми искусственные скалы. Заказчиком выступает компания «РЖДстрой». Об этом сообщают СМИ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московский зоопарк

Уже объявлен аукцион. Стартовая цена контракта составляет 191,5 млн рублей. Победителю конкурса предстоит установить искусственные скалы трех видов – из торкретбетона, скульптурные и подводные. Объекты появятся в тематических зонах «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Страна обезьян».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году. Реализация проекта сопровождается скандалами. По факту хищения денег возбуждено уголовное дело. Планировалось, что зоопарк откроется в 2018 году. Сейчас говорят о завершении строительства в 2023 году.