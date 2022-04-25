Орск, Оренбургская область, 25 апреля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Оренбургские полицейские задержали 34-летнего жителя Омска по подозрению в мошенничестве. Его уличили в обмане оренбурженки на 245 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

Mezenmir Деньги

Как отметили в ведомстве, жительница Орска заказала через интернет доставку оборудования для выращивания микрозелени. Женщина перевела на указанный счет деньги, однако товар не получила.

Сотрудники угрозыска задержали жителя Омска. В отношении него возбужден уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.