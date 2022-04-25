Оренбург, , 07:41 — REGNUM В Оренбурге перед судом предстанет фиктивный директор компании. О этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд Lawfirmwinstonsalem.com

По данным ведомства, весной 2020 года мужчина согласился за денежное вознаграждение предоставить в налоговую инспекцию личные документы о том, что является директором и учредителем фирмы. На самом деле этом оренбуржец работал водителем.

Мужчину обвинили в преступлении по части 1 статьи 173.2 УК РФ («Предоставление документа, удостоверяющего личность, в целях внесения в единый государственный реестр сведений о подставном лице»). Уголовное дело передано в суд.