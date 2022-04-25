Чита, 25 апреля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 25 апреля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 167 898 (+37 за минувшие сутки). Вместе с тем 164 542 пациента (+43 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2 663 человека (0 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В моногоспиталях проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 25 человек находятся в тяжелом состоянии.

На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 331 забайкалец скончался от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 332 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания

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