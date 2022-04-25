Южно-Сахалинск, 25 апреля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. На Сахалине из реки Поронай достали автомобиль, в котором обнаружили два трупа. Проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

(сс) Pochestorie Труп

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Иномарку нашли в устье реки. В автомобиле находились трупы 30-летней женщины и 46-летнего мужчины. При осмотре тел специалисты не обнаружили телесных повреждений или признаков совершения в отношении них преступления.

«Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства смерти сахалинцев», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина и мужчина, подозреваемые в убийстве двоих детей, арестованы по ходатайству следствия в Воронежской области.