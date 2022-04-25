Шанхай, Китай, , 08:05 — REGNUM В Шанхае (Китай) объявлен жесточайший карантин после вспышки коронавирусной инфекции. Местных жителей держат в прямом смысле в клетках. Об этом 25 апреля сообщает ren. tv.

Колючая проволока Иван Шилов © ИА REGNUM

В интернете появилось видео с кадрами, как медики между этажами в подъездах устанавливают металлические решётки и колючую проволоку. Оцеплены почти все улицы.

В ночное время противники ограничительных мер пытались прорвать блокаду. Из-за завязавшейся драки в ход пришлось пустить силы полиции. Некоторые люди пытаются протестовать против жестокого карантина, не выходя на улицу. Они кричат из окон и гремят кастрюлями.

Стоит отметить ситуация в Шанхае остаётся тяжелой, несмотря на введенный локдаун. По состоянию на 24 апреля, за сутки, зафиксировано 39 летальных исходов из-за COVID-19. Это является максимальным суточным показателем смертей с начала локдауна в городе.