Новосибирск, 25 апреля, 2022, 07:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области к 6 мая проведение государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена 2022 года будет полностью обеспечено бумагой и картриджами. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Экзамен

Он уточнил, что экзамены пройдут в доковидном формате.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области выявляют продавцов и поставщиков бумаги, завышающих цену.