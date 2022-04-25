Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Американские дипломаты вернутся в представительство на Украине в течение ближайшей недели. Об этом 24 апреля сообщило агентство Reuters.

Украина и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным агентства, полученным от высокопоставленного чиновника из американской администрации, постепенное возвращение дипломатов начнётся в течение ближайшей недели.

Соглашение о возвращении американских дипломатов было достигнуто в ходе переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и прибывшими в Киев с официальным визитом госсекретарём США Энтони Блинкеном и главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США выделят на военную помощь Украине и ещё 15 странам $713 млн, Украина должна получить из этой суммы более $322 млн.

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