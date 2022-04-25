Владивосток, 25 апреля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Почти 7 тыс. га кукурузы уже посеяли в пяти районах Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Кукуруза

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Кукурузу сеют в Октябрьском, Пограничном, Ханкайском, Хорольском муниципальных округах и Михайловском районе.

Посеяно 10% от плана. Также аграрии посеяли 31,6 тыс. га ранних зерновых культур, выполнив план на 84%.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост цен на кукурузу может обернуться большими проблемами для Италии.