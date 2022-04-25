Нью-Дели, , 07:33 — REGNUM Свои поздравления с переизбранием на второй срок направил действующему президенту Франции Эмманюэлю Макрону премьер-министр Индии Нарендра Моди. Об этом индийский лидер написал 25 апреля в социальных сетях.

Нарендра Моди Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства выразил уверенность, что партнерские связи между двумя странами будут продолжать укрепляться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с победой на президентских выборах Эмманюэля Макрона поздравили президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо, а также правительство Японии.

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