Москва, , 07:30 — REGNUM Исполнителем контракта на разработку тренажера по а-навигации и е-навигации на основе технологий виртуальной реальности Минпромторгом России выбран единственный участник соответствующего тендера. Контракт будет подписан за 289 млн рублей при начальной 290 млн рублей. На сегодня он числится в стадии подписания поставщиком, передаёт ИА REGNUM.

Виртуальная реальность

Исполнителем выбрано АО «Ситроникс КТ» из Санкт-Петербурга, учрежденное в 2006 году. Директор — Андрей Родионов. В открытых источниках компания числилась исполнителем более 50 госконтрактов. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год выручка фирмы составила 1,8 млрд рублей, а чистый убыток — 257 млн рублей.

Напомним, работы должны быть завершены до конца февраля 2023 года. Сделка оплачивается средствами госбюджета.

Систему позднее планируется использовать в пяти отраслевых вузах Минтранса России.