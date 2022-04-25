Благовещенск, 25 апреля, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В Амурской области прививки от коронавируса сделали 865 детям от 12 до 17 лет. Это составляет 63% от количества подростков в регионе, подлежащих вакцинации. Всего сделать прививки намерены 1360 несовершеннолетним амурчанам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 апреля в пресс-службе правительства области.

ИА REGNUM Вакцинация

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Оба компонента вакцины получили 202 подростка. Всего в регионе в наличии имеются 337 доз «Спутника М».

«Все желающие могут обратиться в медицинское учреждение по месту жительства и пройти вакцинацию, с собой необходимо иметь паспорт/свидетельство о рождении, полис ОМС и СНИЛС», — отметили в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области констатировали существенное снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Этот показатель за неделю упал более, чем на четверть.