Якутск, , 07:18 — REGNUM Большинство представителей законодательных органов Якутии готовы комментировать в СМИ только экстраординарные события, почти 20% — вообще не хотят отвечать на вопросы журналистов. Это выяснил Сахапарламент. ру, опросив народных избранников разного уровня.

Депутаты ИА REGNUM

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В опросе приняли участие 550 человек, в том числе 45% депутатов поселений, 41% представителей районных советов и 4,5% — Госсобрания республики. Исследование проводилось в апреле.

Выяснилось, что 18,5% народных избранников вообще не хотят давать комментарии в СМИ, 16, % — готовы общаться не чаще, чем раз в неделю. Большинство в 47,8% предпочитает отвечать на вопросы журналистов только в случае возникновения особого повода для беседы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте депутат Госсобрания Якутии Павел Ксенофонтов («Единая Россия») обозвал жителя Сайсарского округа Якутска нецензурными словами, используя оскорбительные выражения. Такая реакция последовала в ответ на критику работы парламентария.