Вашингтон, 25 апреля, 2022, 07:12 — ИА Регнум. Сумма в размере $713 млн будет дополнительно выделена на военную помощь Украине и еще 15 странам, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Такое заявление сделали американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в ходе визита в Киев 25 апреля. Украина должна получить из этой суммы более $322 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев начал получать от своих партнеров то оружие, которое требовалось.