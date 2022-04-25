Рим, , 07:03 — REGNUM Резкая критика обрушилась на главу комиссии по иностранным делам верхней палаты (Сената) итальянского парламента Вито Петрочелли за поздравление в Twitter, опубликованное им 25 апреля, где он выделил заглавную букву Z.

Правительство Италии

В Италии 25 апреля празднуется День освобождения от фашизма и нацизма. Петрочелли пожелал своим согражданам «хорошего праздника Освобождения», при этом в слове liberazione (итал. «освобождение») он выделил букву Z, сделав её заглавной. К тексту прикреплена ссылка на одноименную песню современного итальянского исполнителя.

Поздравление многие поняли как намёк на поддержку российской спецоперации на Украине, одним из символов которого стала латинская Z. В частности, экс-премьер-министр Италии и лидер «Движения «5 звезд» Джузеппе Конти назвал публикацию сенатора «постыдной» и предупредил его о возможности исключения из «Движения», учитывая прошлые заявления Петрочелли.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что от сенатора Петрочелли потребовали «немедленно» отказаться от своих «пропутинских» заявлений, если он не хочет быть отправленным в отставку.

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