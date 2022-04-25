Токио, , 06:53 — REGNUM Японские власти поздравляют действующего французского президента Эмманюэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции и избранием на второй срок. Об этом заявил заместитель генерального секретаря правительства Японии Ёсихико Исодзаки 25 апреля на пресс-конференции.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Чиновник отметил, что Париж является «важным и особенным партнером» для Токио, и обе страны «разделяют такие базовые ценности, как приверженность демократии, права человека и верховенство права».

Исодзаки подчеркнул, что японские власти рассчитывают на продолжение тесных отношений с Францией по различным вопросам, включая украинскую проблему. Он добавил, что «единство «Группы семи» (G7) необходимо сейчас, как никогда», поскольку настал поворотный момент в вопросах «восстановления мирового порядка», а также урегулирования на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эмманюэля Макрона поздравил с победой на президентских выборах глава Белого дома Джо Байден. По итогам голосования во втором туре он набрал 58,55% голосов, а его соперница Марин Ле Пен — 41,45%.

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