Токио, 25 апреля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Японские власти поздравляют действующего французского президента Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции и избранием на второй срок. Об этом заявил заместитель генерального секретаря правительства Японии Ёсихико Исодзаки 25 апреля на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Чиновник отметил, что Париж является «важным и особенным партнером» для Токио и обе страны «разделяют такие базовые ценности, как приверженность демократии, права человека и верховенство права».

Исодзаки подчеркнул, что японские власти рассчитывают на продолжение тесных отношений с Францией по различным вопросам, включая украинскую проблему. Он добавил, что «единство «Группы семи» (G7) необходимо сейчас, как никогда», поскольку настал поворотный момент в вопросах «восстановления мирового порядка», а также урегулирования на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эммануэля Макрона поздравил с победой на президентских выборах глава Белого дома Джо Байден. По итогам голосования во втором туре он набрал 58,55% голосов, а его соперница Марин Ле Пен — 41,45%.