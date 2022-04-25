Абакан, 25 апреля, 2022, 06:46 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 18 случаев COVID-19, выздоровели 13 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в правительстве Хакасии.

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С начала 2022 года в Хакасии выявлено 33 532 носителя коронавируса. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,9; за неделю – 0,9.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля в регионе было подтверждено 24 случая заражения коронавирусом, выздоровел один человек.