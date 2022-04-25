Якутск, , 07:07 — REGNUM Сезонные дороги перестают функционировать в Якутии. С 25 апреля закрыты «зимники» в четырёх районах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Зимник Лабытнанги-Салехард Пресс-служба горадминистрации Салехарда

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Полностью закрыты зимние дороги в Мирнинском, Оленекском, Анабарском и Булунском районах. В том числе запрещено автомобильное движение по льду рек Анабар, Булун, Алазея, Яна, Буруустаах, Мома. Также закрыт зимник между посёлками Усть-Куйга и Белая гора.

«Управтодор Якутии просит водителей в целях безопасности дорожного движения и жизни людей, сохранности имущества отказаться от поездок по закрытым сезонным автодорогам», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области под лёд Зейского водохранилища 19 апреля ушёл грузовой автомобиль «Урал» с тремя людьми. Погибли водитель и два пассажира, возбуждено уголовное дело.