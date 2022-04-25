Владивосток, , 07:04 — REGNUM В Приморье 1 Мая отметят массовыми шествиями, концертами и многими другими мероприятиями — самая насыщенная праздничная программа ожидается во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

1 мая в Кызыле Gov.tuva.ru

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В столице Приморья праздник начнётся с традиционного шествия в центре города, в котором примут участие несколько десятков колонн учреждений и организаций.

На центральной площади состоится праздничный концерт коллективов Приморского колледжа культуры, хореографических и вокальных, а в 19:00 запланированы выступления солистов краевой филармонии.

Всех желающих приглашают на мастер-классы по изготовлению багульника, детей — на игровые площадки с пазлами и кубиками.

Каждый сможет сделать памятное фото в «советской квартире» с соответствующей атрибутикой: фотоаппаратом «Зенит», проигрывателем с пластинками, ковром на стене, коньками на веревочке и другими элементами прошлого. Также можно будет стать героем советского плаката, получив собственный портрет от студентов краевого художественного колледжа.

Будут работать тематические шатры: мультимедийный шатер от исторического парка «Россия – Моя история», где будут демонстрироваться первомайские хроники, а также шатер робототехники, где можно примерить очки виртуальной реальности и сыграть в робофутбол.

Демонстрации и праздничные концерты пройдут и в других муниципалитетах края. Концертную программу «Майские ритмы» от детских коллективов города покажут в Арсеньевском городском округе.

В Лесозаводске организуют творческий Арбат.

В Находке шествие будет сопровождаться духовым оркестром. На площади перед ДК Гагарина состоится праздничный концерт «Весны и Труда». Также можно будет посетить фотовыставку «Узнай свой город». А в Центре культуры состоится отчетный концерт ансамбля «Музыка Любви».

В праздничный день парковый сезон откроют в Уссурийском городском округе. В городском парке проведут выставку-ярмарку мастеров декоративно-прикладного творчества «КрендельОк».

В районном доме культуры Чугуевки состоится фестиваль патриотической песни «Песни, рожденные сердцем». А на центральной площади села проведут флешмоб «Реющий флаг».

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в связи с культурно-массовыми мероприятиями 1 и 2 мая будет прекращено движение транспорта на некоторых улицах города.