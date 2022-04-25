Москва, 25 апреля 2022, 06:43 — REGNUM Подлинная денацификация Украины невозможна усилия нынешней России, поэтому Россия должна меняться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Право знать» на телеканале ТВЦ.
По его словам, если этот плавный переход России в новое качество без эксцессов произойдет, то все цели денацификации Украины будут осуществлены. Но если все останется на уровне разговоров, мы столкнемся с огромными проблемами по ту сторону победы. И проблемы эти будут «гораздо круче», чем у Лаврентия Берии, который после Великой Отечественной войны зачищал бандеровское подполье на Украине.