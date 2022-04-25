Москва, 25 апреля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Подлинная денацификация Украины невозможна усилиями нынешней России, поэтому Россия должна меняться, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Может ли Россия в нынешнем ее состоянии завершив операцию на всей территории, включая Киев, Львов и так далее, после этого обеспечить какие-либо политические трансформации? Я считаю, что в нынешнем состоянии Россия как она есть обеспечить эти трансформации не может. Я считаю, что Россия меняется, и что к тому моменту, как надо будет обеспечивать, будет новая Россия. Потому что есть уже новый мир. И та Россия, которая хотела входить в Европу и быть ее частью, и та мечта президента России… все рухнуло. И Россия будет медленно или быстро осуществлять трансформацию», — заявил Кургинян.

По его словам, если этот плавный переход России в новое качество без эксцессов произойдет, то все цели денацификации Украины будут осуществлены. Но если все останется на уровне разговоров, мы столкнемся с огромными проблемами по ту сторону победы. И проблемы эти будут «гораздо круче», чем у Лаврентия Берии, который после Великой Отечественной войны зачищал бандеровское подполье на Украине.