Екатеринбург, , 06:42 — REGNUM В Екатеринбурге пасхальный крестный ход собрал 4500 участников. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской митрополии.

Крестный ход начался Алексей Колчин © ИА REGNUM

Традиционное мероприятие состоялось впервые за последние два года. Граждане прошли от Свято-Троицкого кафедрального собора, где состоялась пасхальная вечерня, к Храму-Памятнику на Крови. Молитвенное шествие возглавили митрополит Евгений и епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. А во главе колонны пронесли Благодатный огонь, привезённый ранее спецрейсом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Пасху православные отмечали 24 апреля. Началась пасхальная неделя.