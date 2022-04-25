Омск, 25 апреля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В Омске возбуждено уголовное дело по факту падения 33-летней женщины во время движения аттракциона «Вихрь» в парке Культуры и отдыха им. 30 лет ВЛКСМ. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 апреля в следственном управлении СКР по Омской области.

(сс) Daria Kopylova Аттракционы

Уточняется, что дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По предварительным данным, днём 24 апреля женщина выпала из кресла во время движения аттракциона «Вихрь». При ударе о землю она получила черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. Омичка госпитализирована.

Следователи изъяли видеозапись с камеры наблюдения, ремни, карабины и другие элементы крепления кресла. Кроме того, изъяты документы о вводе в эксплуатацию аттракциона. Допрашиваются очевидцы, свидетели. Расследование продолжается.

Добавим, ранее в СУ СКР по региону сообщали, что по факту инцидента в парке проводится доследственная проверка. «По предварительным данным, женщина вела себя неадекватно», — говорилось в сообщении.

Прокомментировали ситуацию и в пресс-службе депимущества Омска. Администрация парка имени 30-летия ВЛКСМ проводит проверку по факту случившегося. Специалисты проверят «соблюдение техники безопасности пострадавшим посетителем и контролёром-оператором».

«Со своей стороны, парк окажет содействие правоохранительным органам в выяснении обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении.

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