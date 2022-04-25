Нижний Тагил, Свердловская область, 25 апреля 2022, 06:33 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области на «Уралвагонзаводе» погиб рабочий. Об этом пишут СМИ.
По данным издания «Между строк», трагедия произошла 24 апреля. Мужчина упал с 15-метровой высоты и скончался на месте. Погибшему было 52 года.
На самом предприятии пояснили журналистам, что погиб работник подрядной организации. Как сообщало ИА REGNUM, на УВЗ умер рабочий. Это произошло в феврале. Мужчина потерял сознание и спасти его не смогли.
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