Нижний Тагил, Свердловская область, 25 апреля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области на Уралвагонзаводе погиб рабочий. Об этом пишут СМИ.

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По данным издания «Между строк», трагедия произошла 24 апреля. Мужчина упал с 15-метровой высоты и скончался на месте. Погибшему было 52 года.

На самом предприятии пояснили журналистам, что погиб работник подрядной организации.

Как сообщало ИА REGNUM, на УВЗ умер рабочий. Это произошло в феврале. Мужчина потерял сознание и спасти его не смогли.