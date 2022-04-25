Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Резкая реакция со стороны администрации президента США Джозефа Байдена и введение антироссийских санкций может в итоге подорвать позиции доллара как резервной валюты на мировом рынке. Об этом 24 апреля сообщил обозреватель Бранко Марцетич (Branko Marcetic) в статье для издания Jacobin.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Марцетич отметил, что часть стран, осудивших российскую спецоперацию на Украине, так и не присоединились к санкционным мерам США в отношении России. Более того, введение санкций вызвало обратный эффект: многие страны мира утвердились в своём желании перестать быть зависимыми от американского доллара и от финансовой системы, которую поддерживает эта валюта.

По мнению Марцетича, подрыв доминирующей позиции доллара был мечтой для стран, которые «с беспокойством смотрели на глобальное превосходство США». Из-за санкционной политики, которую ведёт США против России, ряд стран мира, учитывая зависимость от доллара, опасается своей уязвимости в случае геополитических изменений.

Обозреватель находит иронию в том, что крупнейший удар по мировой финансовой системе, где главенствует доллар, будет нанесён со стороны Соединённых Штатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что обозреватель Саид Халил аль-Абси на страницах британского издания Rai Al Youm призвал мировые державы выступить против гегемонии США.

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