Варшава, 25 апреля, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Не менее четырех человек стали жертвами сильного подземного толчка в шахте «Зофьювка» на юге Польши. Об этом сообщили в пресс-службе «Ястшембской угольной компании», которой принадлежит объект.

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Инцидент произошел 23 апреля. Еще шестеро горняков оказались под завалами. Их поиски ведут спасатели, работу которых затрудняет высокая концентрация метана и высокая температура в шахте.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля на северо-западе Колумбии сошел оползень, ударивший по шахтерскому лагерю. В результате случившегося погибли десять человек и еще семеро пропали без вести.

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