Южно-Сахалинск, 25 апреля, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина и военных, которые участвуют в спецоперации в защиту Донбасса и очищают весь мир и Европу от чумы 21 века, призвал руководитель агентства по делам молодежи Сахалина Дмитрий Смекалов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Флаги ДНР и России

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«Ситуация которая происходит вокруг нашей страны, обязывает сплотиться вокруг нашего президента, вокруг наших военных, которые отчищают Европу и весь мир от этой чумы 21 века. Нам не жить в националистической стране, мире, и сегодня наше дело правое, сегодня мы делаем правильное дело. Давайте объединяться вокруг нашего руководителя и будем молиться за наших ребят», — цитирует Смекалова телеграм-канал правительства островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, союз женщин России подготовил к отправке 30 коробок для военных, проводящих специальную операцию в поддержку Донбасса. Солдатам передадут продукты, сладости, предметы личной гигиены и бельё.